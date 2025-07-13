ماذا قال الرئيس السيسي في اجتماع قمة منتصف العام ل

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

ماذا قال الرئيس السيسي في اجتماع قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي؟

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، في أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات الحيوية للقارة الإفريقية؛ وعلى رأسها جهود التكامل والاندماج القاري، وسبل تحرير التجارة البينية في القارة، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما لها من تأثير على التنمية في القارة، فضلاً عن سبل تعزيز السلم والأمن بالقارة.

تغير مفاجئ في الطقس.. أمطار رعدية تضرب 4 مناطق في هذا التوقيت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحول جديد في حالة الطقس بعد أيام مستمرة من الموجة الحارة والرطوبة المرتفعة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، إن من المتوقع اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 16 يوليو 2025، سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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الليلة تبدأ من 468 جنيهًا.. 21 صورة لأرخص فنادق الساحل الشمالي 2025

يبحث العديد من المواطنين عن أرخص الفنادق في الساحل الشمالي لقضاء وقت ممتع خلال فترة الإجازات الخاصة بهم.

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أرخص الفنادق في الساحل الشمالي، وفق الصفحات الرسمية للفنادق على موقع "فيس بوك"، كما يلي:

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أرخص عمرة في 2026.. تعرف على البرامج

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل أرخص برامج العمرة الرسمية 2026، والتي تم طرحها حاليًا ضمن استعدادات شركات السياحة لموسم العمرة.

وقال "عابد" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن أرخص برنامج عمرة 2026 يبلغ 36 ألف جنيه، ويستمر لمدة 10 أيام، موضحًا أن البرنامج يشمل الإقامة في مكة المكرمة بفندق "عبير الفضيلة" مع توفير وسائل النقل، والإقامة في المدينة المنورة في فندق "مجموعة الزهراء"، ويتضمن خط سير الرحلة الطيران من القاهرة إلى جدة والعودة إلى القاهرة.

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مصدر بالصحة: تعاون مصري هندي لتصنيع 8 لقاحات محليًا

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن إتمام المرحلتين الأولى والثانية من اتفاقية التعاون بين مصر ومعهد "سيرم" الهندي، أكبر مُصنّع للقاحات في العالم، لتوفير 8 أنواع من اللقاحات الحيوية وتوطين صناعتها محليًا.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن المرحلة الأولى شملت تنفيذ عمليات وضع العلامات والتغليف لجميع المنتجات المُدرجة في الاتفاقية، وتم من خلالها تلبية احتياجات وزارة الصحة بالكامل من اللقاحات المتفق عليها.

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يصل لـ3000 جنيه شهريًا.. ضوابط صرف حافز الأداء الشهري بالسكة الحديد

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، توجيهًا بشأن طريقة احتساب معدل الأداء الشهري للعاملين المتميزين وذلك للحصول على حافز الإثابة الذي يصل إلى 3000 جنيه شهريًا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل بتقرير حافز شهري للعاملين المتميزين بالهيئة.

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انتهاء ترميم مقبرة "الأخوين" بمدينة أتريبس الأثرية بسوهاج- صور

شهدت مدينة أتريبس الأثرية بنجع الشيخ حمد غرب مدينة سوهاج انتهاء مشروع ترميم وصيانة مقبرة "الأخوين"، بعد عام كامل من العمل المتواصل، بهدف إعادة إحياء هذه المقبرة وفتحها للزيارة ضمن مسار السياحة الثقافية في صعيد مصر، وتفعيل خطة وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار للحفاظ على المواقع الأثرية وتعزيز منتج السياحة الثقافية.

وبحسب بيان، في هذا السياق، أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حرص الوزارة على وضع ملف ترميم وتطوير المواقع الأثرية على رأس أولوياتها، إيمانًا بأهمية هذا التراث التاريخي كهوية وطنية وإنسانية، وحرصًا على نقله للأجيال القادمة.

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حالات رفع عداد الكهرباء عن المشترك

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الحالات التي تؤدي رفع عداد الكهرباء القديم؛ الميكانيكي أو الإلكتروني، واستبداله بآخر مسبوق الدفع؛ لتنفيذ التعليمات الصادرة بالعمل على تحصيل مستحقات الكهرباء، بانتظام، حتى تستطيع الشركات الوفاء بالتزاماتها بشكل دوري.

وجددت الوزارة مطالبتها المواطنين بعدم التخلف عن دفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم أو تراكم فواتير الكهرباء لمدة شهرين متتاليين دون سدادهما؛ حيث إنه في هذه الحالة سيتم رفع عداد الكهرباء الخاص بأي مواطن، ويتم تركيب عداد مسبق الشحن (بكارت)، ويتم تقسيط ثمنه على شحن العداد.

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رسميًا.. التعليم تعلن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي، عن إتاحة نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للنتائج.

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