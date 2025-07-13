الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عدم صحة الأنباء المتداولة حول وفاة 4 أشقاء بسبب الإصابة بالالتهاب السحائي، واصفًا إياها بأنها "شائعات لا أساس لها من الصحة".

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، قال عبدالغفار: "ما يتم تداوله حول هذه الحوادث غير صحيح تمامًا، ولا يوجد أي دليل طبي أو وبائي يدعم هذه المزاعم".

وأشار متحدث الصحة، إلى أن الجهاز المناعي لكل فرد يتفاعل بشكل مختلف مع الأمراض المعدية، مما يجعل فكرة الوفاة المتزامنة لأفراد الأسرة الواحدة بنفس المرض في نفس التوقيت غير منطقية من الناحية العلمية".

وأضاف عبدالغفار، أن مصر تمكنت من السيطرة على الالتهاب السحائي البكتيري منذ عام 1989 بفضل برامج التطعيم الشاملة ونظام الرصد الوبائي الفعال، موضحًا أن الوضع الوبائي الحالي في مصر مستقر تمامًا، وجميع المؤشرات تؤكد أن معدلات الإصابة بالمرض تحت السيطرة.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوزارة لديها أنظمة رصْدٍ دقيقةٍ تتابع من خلالها أي حالات مشتبه فيها، مع وجود آلية للتدخل السريع عند الضرورة، قائلًا: "لدينا القدرة على التعامل الفوري مع أي بؤر وبائية محتملة، لكن لا يوجد أي ما يستدعي القلق في الوقت الحالي".

ودعا عبدالغفار، المواطنين بالتحقق من المعلومات الصحية من المصادر الرسمية فقط، وحذر من تداول الشائعات التي قد تسبب بلبلةً دون مبرر، خاصةً تلك المتعلقة بالأمراض المعدية.

وناشد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، وسائل الإعلام التحري الدقة في نشر الأخبار الصحية، وعدم التسرع في ترويج معلومات غير مؤكدة.