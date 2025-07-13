كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها الوطنية لضمان استقرار إمدادات الطاقة، خاصة خلال فصل الصيف.

خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية في خطط الدولة لتحسين كفاءة المحطات الكهربائية وتعزيز إجراءات الصيانة الشاملة لمواجهة أي تحديات غير متوقعة.

أشار الحمصاني إلى أن الحكومة وضعت خطة محكمة لمنع انقطاعات الكهرباء خلال أشهر الصيف، مضيفًا أن هذه الخطة تشمل تخصيص الموارد المالية اللازمة لتوفير الوقود للمحطات وإجراء الصيانة الوقائية، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمة دون اضطرابات.

وتابع متحدث الوزراء، أن وزارة الكهرباء تعمل بلا كلل لدمج المشروعات التي أنجزها القطاع الخاص في الشبكة القومية، بالإضافة إلى تكثيف جهود الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، أن هذا الربط الإقليمي يعزز التكامل الطاقي في المنطقة، مما يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق طموح استراتيجي يتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي الوطني لتصل إلى 42% بحلول عام 2030.

وأضاف إن التوسع في استخدام الطاقة النظيفة لا يلبي الاحتياجات المحلية فحسب، بل يسهم أيضًا في تقليل التكاليف مقارنة بالمحطات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري، مما يعزز استدامة الاقتصاد الوطني.

وشدد الحمصاني على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والشراكات الإقليمية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.