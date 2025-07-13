كتب-عمرو صالح:

تصوير- محمود بكار

وصل منذ قليل عدد من ممثلي أحزاب تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر إلى مقر حزب الجبهة بالتجمع الخامس لحضور اللقاء الثالث لأحزاب القائمة ولوضع التصورات المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وكان أبرز الحضور النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن واللواء محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب واللواء أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن.

كما حضرت النائبة مها عبدالناصر نائبة وئيس الحزب المصري الديمقراطي والسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعبدالمنعم امام رئيس حزب العدل و تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل.