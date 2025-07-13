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توجيه عاجل من السياحة بعد رصد شركات سياحة استعانت بسائقين غير معتمدين

05:58 م الأحد 13 يوليو 2025

وزارة السياحة والآثار

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كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الكتاب الدوري رقم (184) لسنة 2025، بشأن رصد عدد من السائقين غير المقيدين في سجلات وزارة السياحة والغرفة، والذين يعملون بكارنيهات منسوبة زيفًا إلى شركات سياحة، مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.

وأكدت الغرفة أن التنسيق المشترك مع وزارة السياحة والآثار أسفر عن اكتشاف هذه المخالفات، حيث تم التحقق من عدم صدور الكارنيهات عن طريقها، أو من خلال الوزارة، ما يُعد تجاوزًا للوائح المنظمة للنقل السياحي.

وشددت الغرفة على جميع الشركات العاملة في نشاط النقل السياحي والليموزين، ضرورة الالتزام بالإجراءات التالية:

1. قصر تسجيل السائقين على الحاصلين على الكشف الطبي والدورات التدريبية المعتمدة، مع إصدار كارنيهات من الغرفة فقط.

2. منع الاستعانة بسائقين غير مقيدين رسميًا في سجلات وزارة السياحة والغرفة.

3. الالتزام الكامل بتوقيتات التشغيل للدوريات السياحية وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة.

وأكدت الغرفة أن أي شركة يثبت مخالفتها لهذه التعليمات ستتعرض للمساءلة القانونية، وهو ما قد يترتب عليه إلغاء الترخيص أو الوقف المؤقت عن مزاولة النشاط، وفقًا لما تنص عليه القرارات الوزارية المنظمة وقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته الأخيرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2023.

ووجه أسامة عمارة، المدير التنفيذي للغرفة، الشكر لجميع الشركات على تعاونها، متمنيًا الالتزام التام لضمان انتظام العمل السياحي والنقل الآمن.

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