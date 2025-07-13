هل يجوز المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟.. أمينة الفتوى توضح

كتب- حسن مرسي:

أوضحت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم وكيفية المسح على الرأس في الوضوء، قائلة إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: {وامسحوا برؤوسكم}، والباء في اللغة لها معاني متعددة، منها: الإلصاق أو التبعيض.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "الإلصاق معناه أني ألصق يدي بالرأس، وأضعها مباشرة على الرأس، وده يحقق مذهب الحنفية الذين قالوا إن القدر الواجب في المسح هو ربع الرأس. أما المعنى الآخر للباء وهو التبعيض، فهو مذهب الشافعية الذين قالوا إن الواجب هو مسح بعض الرأس ولو شعرة واحدة أو جزءًا من الشعر".

وأشارت إلى أن السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يمسح ناصيته وعلى العمامة، وهذا يدل على التيسير في المسح.

وتابعت: "بالنسبة للفتيات المحجبات أو من تلبس الحجاب، فالواجب أن تمسح جزءًا من منبت الشعر، وليس أطراف الشعر المنسدلة، لأن هذا لا يتحقق به الركن،فيجب إدخال أطراف الأصابع تحت الحجاب عند منبت الشعر ولو بمقدار بسيط، فهذا يحقق المسح الواجب في مذهب الشافعية".

وتابعت: "المسح على الرأس ركن من أركان الوضوء ولا يصح الوضوء بدونه، فحتى لو خارج البيت أو في ظرف ما، يجب بذل الجهد ولو بمسح جزء يسير من منبت الشعر لتحقيق هذا الركن كما نص الشرع"