كتب- محمد سامي:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، والتي ناقشت عددًا من الملفات الحيوية للقارة، على رأسها جهود التكامل الإقليمي، وتحرير التجارة البينية، وتعزيز السلم والأمن، إضافة إلى التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مسار التنمية في أفريقيا.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ألقى كلمة بصفته رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد"، حيث استعرض ما تحقق من إنجازات خلال فترة رئاسة مصر للجنة، مؤكدًا أن "أفريقيا التي نريدها ليست حلمًا، بل واقع قريب رغم التحديات".

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته، التزام اللجنة التوجيهية والنيباد بسد فجوة التمويل التنموي في القارة، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد دراسة جدوى لإنشاء صندوق تنمية أفريقي تابع للوكالة، على أن تبدأ خطوات تفعيله قريبًا.

كما أشار إلى أن الوكالة ضاعفت جهودها خلال الفترة الماضية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والاندماج الإقليمي، من خلال دعم الخطة العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063، والبرنامج الرئاسي للبنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع خضراء ومبادرات زراعية رئيسية.

ولفت الرئيس إلى تأمين تمويلات تقدر بـ100 مليون دولار لمبادرة المنحة السكانية، و100 مليون يورو لمبادرة المهارات الأفريقية، إلى جانب دعم التحول الرقمي بهدف خلق ملايين فرص العمل للشباب.

وتطرقت الكلمة أيضًا إلى الجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال العمل على تدشين مركز تميز تابع للنيباد في القاهرة، ليكون أداة فاعلة في التعامل مع هذه التحديات.

وفي ختام كلمته، دعا الرئيس السيسي قادة الدول الأفريقية إلى تعزيز التعاون لدفع أجندة التنمية، وتجديد الالتزام بدعم النيباد كذراع تنموية فاعلة للاتحاد الأفريقي، من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا للقارة.