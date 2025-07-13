كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحول جديد في حالة الطقس بعد أيام مستمرة من الموجة الحارة والرطوبة المرتفعة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، إن من المتوقع اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 16 يوليو 2025، سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة، أن أحدث خرائط ونماذج الطقس تشير إلى احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد، وتشمل: أبو سمبل، أسوان، حلايب، شلاتين.

وتُهيب الهيئة بجميع الجهات المعنية والمواطنين في المناطق المشار إليها، اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة لتقليل الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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