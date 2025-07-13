كتب- محمد نصار:

نظّمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، زيارات تعريفية لوفود إعلامية من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى القاهرة وشرم الشيخ، كما استقبلت فريق برنامج صيني شهير لتصوير حلقات جديدة في عدد من المواقع الأثرية والسياحية.

تأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ الاستراتيجية التسويقية للوزارة لتنويع الأسواق السياحية، وتسليط الضوء على ثراء وتنوع المنتجات والأنماط السياحية التي تتمتع بها مصر.

وبحسب بيان، أكد وزير السياحة والآثار، السيد شريف فتحي، أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية لمصر كوجهة سياحية جاذبة، قادرة على تلبية مختلف تطلعات الزائرين من شتى أنحاء العالم.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف، مساعد الوزير لشؤون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة التنشيط السياحي، أن زيارة الوفود الإعلامية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية لمصر في السوقين الأمريكي والبريطاني، اللذين يُعدان من الأسواق الرئيسية المستهدفة.

وشدد على أهمية دور الإعلام الدولي في دعم الترويج السياحي، مشيرًا إلى أن تغطية هذه الزيارات تسلط الضوء على التجارب السياحية الفريدة التي تقدمها مصر.

واستعرضت نرمين حنفي، مدير عام إدارة العلاقات السياحية بالهيئة، تفاصيل البرنامج السياحي للوفود الإعلامية، والذي شمل زيارة عدد من المعالم البارزة في القاهرة، منها المتحف القومي للحضارة، المتحف المصري الكبير، أهرامات الجيزة، سقارة، ميت رهينة، خان الخليلي، قلعة صلاح الدين، ومجمع الأديان. وفي شرم الشيخ، زار الوفد محمية رأس محمد، متحف شرم الشيخ، السوق القديم، والكاتدرائية.

وفي لقائه بفريق البرنامج الصيني، أكد المهندس أحمد يوسف أن السوق الصيني يحظى بأولوية خاصة ضمن خطة الوزارة الترويجية، وأن تصوير برنامج شهير بمشاركة فنانين صينيين يمثل فرصة قوية لزيادة الحركة السياحية الوافدة من الصين خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى استمرار دعم الهيئة للإنتاج الإعلامي الدولي وتصوير البرامج السياحية على أرض مصر، لما لها من دور مؤثر في تحفيز السفر وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، مؤكدًا توفير كل التسهيلات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.