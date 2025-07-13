كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم، إن الكلمة أمانة والفتوى مسؤولية عظيمة، مشددًا على أن صون اللسان ضرورة حتمية، "فهو مركز الأوزار ومفتاح الفتن"، على حدِّ تعبيره.

وأضاف دويدار، في كلمته خلال حفل افتتاح البرنامج التدريبي الذي أطلقته دار الإفتاء المصرية للصحفيين حول تغطية القضايا الدينية والإفتائية، والذي يهدُف إلى تعزيز المهنية والوعي الصحيح في تناول الشأن الديني، اليوم الأحد، أن مصر دخلت مرحلة جديدة لمواجهة فوضى الفتاوى؛ خصوصًا مع قرب صدور قانون تنظيم الفتوى، مؤكدًا أن هذه الخطوة من دار الإفتاء لتدريب الصحفيين تُعد "مبادرة رائدة ومهمة لإيصال رسالة الإسلام السامية وبناء الوعي الرشيد".

وشدَّد رئيس إذاعة القرآن الكريم على أن تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والإعلامية، وفي إطار رسالة الأزهر الشريف، من شأنه أن يُسهم في نشر العدل والنور في ربوع العالم.

حضر الجلسة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، والدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وخالد البلشي نقيب الصحفيين.