كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، السفير أوك سارون، سفير مملكة كمبوديا لدى القاهرة، لبحث سُبُل تعزيز التعاون العلمي والدعوي.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إنَّ الأزهر يعتز بعلاقاته العلمية والدعوية مع مملكة كمبوديا، مشيرًا إلى أن الطلاب الوافدين قد لعبوا دورًا مهمًّا في تقوية هذه العلاقة وتقدمها؛ حيث يدرس في الأزهر اليوم ١٢٢ طالبًا وطالبة، ٩٧ منهم على منح أزهرية، ويوفِّر الأزهر ٢٢ منحة سنويًّا للالتحاق بالدراسة في جامعة الأزهر.

وأكَّد استعداد الأزهر لاستضافة أئمَّة كمبوديا للتدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وصقل مهاراتهم في التَّعامل مع القضايا المعاصرة كتفنيد الأفكار المتطرفة، وقضايا التعايش، والاندماج الإيجابي، والرد على الشبهات، التي تثار حول مكانة المرأة في الإسلام، كما أكَّد استعداد الأزهر لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية بكمبوديا تلبيةً لحاجة مسلمي كمبوديا والجالية المسلمة هناك في تعلم لغة القرآن الكريم.

من جانبه، أكَّد سفير كمبوديا تقدير بلاده للدور الكبير الذي يقوم به شيخ الأزهر في نشر ثقافة الأخوة وقيم التعايش الإيجابي عالميًّا، مؤكدًا أن الأزهر يحظى باحترام كبير لدى الشعب الكمبودي، وهو قبلة طلاب العلم المسلمين.

وطلب سفير كمبوديا من شيخ الأزهر تخصيص عدد من المنح الدراسية لدراسة الطب والصيدلة والهندسة في جامعة الأزهر؛ حيث إنَّ الشعب الكمبودي في حاجة ماسة لمثل هذه المجالات جنبًا إلى جنب مع المنح الدراسية في العلوم الشرعية واللغة العربية، حيث رحب فضيلته بهذا المقترح، مؤكدًا استعداد الأزهر لتلبيته في أقرب وقت ممكن.

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