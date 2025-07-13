كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، توجيهًا بشأن طريقة احتساب معدل الأداء الشهري للعاملين المتميزين وذلك للحصول على حافز الإثابة الذي يصل إلى 3000 جنيه شهريًا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل بتقرير حافز شهري للعاملين المتميزين بالهيئة.

وجاءت ضوابط صرف حافز الإثابة للمتميزين من العاملين بالهيئة، وفق مستند حصل مصراوي عليه، على النحو التالي:

أولًا: البند الأول

1- يجب على الرئيس توزيع المهام والتكليفات بين الموظفين بالعدل.

2- على الرئيس عمل دفتر متابعة للتكليفات وفقًا للمدد والتواريخ المحددة لإنجازها.

3- قبل بداية عمل الحافز بوقت كافٍ يتم عمل التقييم وفقًا لإنجاز الموظف بالصورة المطلوبة والكفاءة والزمن المطلوب.

4- في حالة تعطل التكليف، يُوضح الموظف سبب التعطل إذا كان رغمًا عن إرادة الموظف ويحددها الرئيس المباشر ويرفعها للرئيس مقرر الحافز ويعطي نسبة الحافز المقرر.

5- في حالة تشارك الموظف في عدم الإنجاز وهناك معوقات للعمل يتم التقييم من الرئيس المباشر لتحديد نسبة الإنجاز الذي يحدد منه نسبة الحافز أقل من 15%.

- إذا كان مدى الاستجابة -سريع في الوقت المناسب- 15%.

- إذا تم العمل ولكن بتعطل في الوقت يراه الرئيس في الحدود المسموحة إلى العمل وليس بالكفاءة تعطى نسبة 15%.

- إذا تعطل العمل نهائيًا وبدون إرادة العامل 10%.

- إذا تعطل العمل نهائيًا بتقاعس العامل 0%، وما يقرره النائب المختص طبقًا للوائح.

ثانيًا: البند الثاني

- إذا كان التنفيذ لكل ما كُلف به من أعمال تم، يمنح 10%.

- إذا كان التنفيذ لبعض ما كُلف به من أعمال تؤخذ بنسبة من 10% طبقًا لما تم تنفيذه.

ثالثًا: البنود الأخرى

- التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين - 10%.

- مدى قدرته على مساعدة زملائه في إنجاز العمل - 5% يقرها ويعتمدها الرئيس الأعلى وتُؤخذ النسبة الأعلى في حالة عدم وجود شكاوى من العمال والمرؤوسين.

- ميعاد تقديم الحافز من يوم 26 إلى يوم 25 من الشهر التالي.

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