مصدر بالصحة: تعاون مصري هندي لتصنيع 8 لقاحات محليًا

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن إتمام المرحلتين الأولى والثانية من اتفاقية التعاون بين مصر ومعهد "سيرم" الهندي، أكبر مُصنّع للقاحات في العالم، لتوفير 8 أنواع من اللقاحات الحيوية وتوطين صناعتها محليًا.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن المرحلة الأولى شملت تنفيذ عمليات وضع العلامات والتغليف لجميع المنتجات المُدرجة في الاتفاقية، وتم من خلالها تلبية احتياجات وزارة الصحة بالكامل من اللقاحات المتفق عليها.

وتشمل اللقاحات التي تم التعاقد عليها: اللقاح الخماسي، اللقاح الثلاثي، لقاح التهاب الكبد "ب" للرضع، وللكبار، اللقاح الثنائي للمدارس، لقاح توكسيد التيتانوس، بالإضافة إلى لقاح الحصبة والحصبة الألمانية، ولقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

وأضاف المصدر أن المرحلة الثانية من الاتفاقية تم تنفيذها بالفعل، وتتضمن تعبئة المستحضرات الجاهزة للتعبئة، حيث جرى إنتاج أول ثلاث تشغيلات من هذه اللقاحات داخل مصر، تحت إشراف فريق فني من معهد "سيرم" الهندي.

وأشار إلى أن الشركة المصرية المنفذة وصلت حاليًا إلى المراحل النهائية من دراسة الثبات الممتدة للقاح الخماسي، وقد تم تحريز العينات الخاصة بتسجيله كمنتج محلي لدى هيئة الدواء المصرية.

كما تم الاتفاق مع الهيئة على إنتاج ثلاث تشغيلات إضافية من اللقاح بالتوازي، لضمان الحفاظ على تصنيف مصر ضمن المستوى الثالث من النضج التنظيمي للقاحات، طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.