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الفتيات يتفوقن.. 25 طالبة ضمن أوائل الدبلومات الفنية

02:41 م الأحد 13 يوليه 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

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كتب – أحمد الجندي:

اعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 70.47%.

وفي هذا السياق، هنأ الدكتور أيمن محمد بهاء الدين، نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، أوائل الشهادات هاتفيًا، موجهًا لهم التقدير على تفوقهم وتميزهم.

وبلغ عدد الطلاب الأوائل هذا العام 34 طالبًا وطالبة، من بينهم 25 طالبة مقابل 9 طلاب فقط، موزعين على 14 محافظة، شملت: مطروح، البحيرة، سوهاج، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، القاهرة، القليوبية، الشرقية، الوادي الجديد، الجيزة، أسيوط، المنوفية، والسويس.

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محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية أيمن محمد بهاء الدين
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