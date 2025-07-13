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بالأسماء.. حركة تنقلات جديدة في قيادات السكة الحديد - مستند

02:40 م الأحد 13 يوليو 2025

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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كتب- محمد نصار:

أصدر المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قرارًا تضمن اعتماد حركة تنقلات جديدة في صفوف السكة الحديد.

وحصل مصراوي على نص القرار الخاص بحركة التنقلات الجديدة داخل السكة الحديد.

ونص القرار على أن: اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار يُكلف العاملين الموضحة أسماؤهم بالقرار، بالعمل في الوظائف والقطاعات الموضحة قرين كلًا منهم وذلك بصفة مؤقتة لتسيير الأعمال ولحين صدور تعليمات أخرى.

حركة تنقلات جديدة في قيادات السكة الحديد

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محمد عامر الهيئة القومية لسكك حديد مصر السكة الحديد
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