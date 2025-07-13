كتب- محمد شاكر:

تصوير- علاء أحمد:

دعا الكاتب الصحفي أكرم ألفي، إلى ضرورة تمثيل الكُتَّاب والصحفيين والمثقفين في البرلمان المقبل، سواء عبر التعيين أو الانتخاب، معتبرًا أن وجودهم من شأنه أن يُعيد الزخم إلى الحياة البرلمانية والإعلامية.

وقال ألفي، خلال استضافته في برنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي، على منصات "مصراوي": "لو ضم البرلمان شخصيات إعلامية وثقافية مؤثرة، سيتحدث الإعلام عنهم كثيرًا، وسيعود الاهتمام الشعبي بدور البرلمان."

وأضاف الكاتب الصحفي: "تجربة الفنانين داخل البرلمان لم تكن موفقة بالشكل المطلوب. وعلى الرغم من أنني أُكنّ احترامًا كبيرًا للفنان يحيى الفخراني، كفنان؛ فإنه لم يحقق التأثير المرجو خلال عضويته بمجلس الشيوخ."

وأشار ألفي إلى أهمية وجود نواب يمتلكون أدوات التعبير والنقاش والتفاعل مع الرأي العام، قائلًا: "الشباب يحبون النقاش، ويجب أن نوفر مادة حيوية للنقاش. البرلمان لا يقتصر فقط على قانون الإيجار القديم".

وأعرب الكاتب الصحفي عن قلقه من احتمال انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذا ما تم اعتماد نفس الأساليب القديمة التي كانت سائدة في انتخابات عام 2010.

وتطرق ألفي، خلال اللقاء، إلى عدد من الملفات السياسية المهمة؛ من بينها مشاركة الشباب، وظاهرة شراء الأصوات، ودور تكتلات العائلات، إلى جانب قراءته لطبيعة المنافسة في عدد من الدوائر المحتملة.