14 صورة.. إنشاء باكيات لنقل الباعة الجائلين بمنطقة العتبة

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، صباح اليوم الأحد، جولة ميدانية بمنطقة العتبة، لمتابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها في إطار خطة تطوير المنطقة وتحسين بيئتها العمرانية والخدمية.

وبحسب بيان صحفي، تفقد نائب المحافظ، خلال الجولة، أعمال إنشاء الباكيات المخصصة لنقل الباعة الجائلين، وذلك في إطار جهود تنظيم الحركة التجارية وإعادة الانضباط إلى المنطقة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري ويُيسر حركة المواطنين.

كما تابع أعمال تحسين البنية التحتية بالمنطقة، والتي تشمل شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى جهود تطوير واجهات المباني المحيطة، بما يتماشى مع الهوية المعمارية والطابع التاريخي لمنطقة وسط القاهرة.

وخلال الجولة، حرص اللواء إبراهيم عبد الهادي، على مناقشة القائمين على تنفيذ المشروع، لبحث أي معوقات قد تواجه العمل على الأرض، مؤكدًا ضرورة سرعة تذليل العقبات وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع الحفاظ على معايير الجودة في التنفيذ.

وأكد نائب المحافظ، أن تطوير منطقة العتبة يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف إعادة الوجه الحضاري للعاصمة، وتحقيق السيولة المرورية والتنظيم الحضري للأسواق، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء القاهرة.

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