كتب- محمد نصار:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة في تحقيق الانضباط بالأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، من خلال تنسيق حكومي فعال؛ لمواجهة الممارسات الاحتكارية وتكثيف الرقابة على الأسعار، الأمر الذي انعكس على تحقيق معدل التضخم العام معدلات سالبة على أساس شهري لأول مرة منذ بداية العام، خلال يونيو ٢٠٢٥.

وتواصل الحكومة تعزيز جهودها الرقابية على الأسواق؛ لضمان توافر السلع بجودة مضمونة وأسعار مناسبة، مع التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة، وإطلاق مبادرات موسعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

أكثر من 700 ألف قضية تموينية

وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الحملات الرقابية على الأسواق خلال الفترة من2024 حتى 15 يونيو 2025؛ حيث تم على صعيد الرقابة التموينية تنفيذ140 حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق، فضلًا عن ضبط733.5 ألف قضية تموينية؛ شملت مخالفات منها "المغالاة في الأسعار، بيع سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية، احتكار السلع"، إلى جانب ضبط20.2 ألف طن سلع استراتيجية محجوبة ومحتكرة.

4883 شكوى تلاعب بالأسعار

وأظهرت الإنفوجرافات، على صعيد جهود جهاز حماية المستهلك، أنه تم حل95.8% شكوى من إجمالي 280.2 ألف شكوى؛ من بينها4883 شكوى، بشأن التلاعب بالأسعار، وتم تنفيذ 13.5 ألف حملة رقابية على الأسواق، وتحرير45.3 ألف محضر لمخالفات تضمنت "البيع بسعر أعلى من المعلن- تداول سلع مجهولة المصدر"، وضبط 1.2 مليون طن من السلع الغذائية المتنوعة.

واستعرضت الإنفوجرافات الآليات الحكومية الفعالة لمراقبة الأسواق؛ لضمان توافر السلع، والتي تضمنت توفير اعتمادات العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع أو مستلزمات الإنتاج، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي بالموانئ لتوفير مختلف السلع، بجانب استخدام تطبيقات تكنولوجية للرقابة على الأسواق؛ مثل "رادار الأسعار" و"حماية المستهلك"، وإجراء تتبع جغرافي لعمليات الإنتاج والتوزيع.

نظام إنذار مبكر لمتابعة السوق

وتشمل الآليات إعداد لوحات معلومات بأسعار السلع الاستراتيجية، وإنشاء نظام إنذار مبكر لمتابعة السوق، فضلًا عن توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية؛ حيث يتوفر مخزون استراتيجي من القمح التمويني يكفي6.1 شهر، ومن السكر التمويني13 شهرًا، ومن الزيت التمويني 4.4 شهر، و5 أشهر من الدواجن المجمدة، و5 أشهر من اللحوم الطازجة.

ونوهت الإنفوجرافات بأنه في ما يخص القرارات والإجراءات الحاسمة لضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية، فقد تم تشكيل لجنة عليا من قِبل رئيس الوزراء في نوفمبر2023 لدراسة آليات ضبط الأسواق والأسعار، وفي ديسمبر2023 تم تشكيل أمانة فنية دائمة للجنة "ضبط الأسواق" برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمتابعة الأسعار ورقمنة تداول السلع.

وتم إصدار قرار بتحديد7 سلع من المنتجات الاستراتيجية؛ وهي "زيت خليط وفول معبأ وسكر وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض"، مع إلزام الشركات بتدوين السعر للمستهلك وإصدار فواتير ضريبية.

مراجعة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير

وشملت القرارات أيضًا تشكيل لجنة عليا من قِبل وزير التموين في يناير 2024؛ لمراجعة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير، ورفع تقارير أسبوعية للأمانة الفنية، إلى جانب تشكيل "لجنة أزمات" برئاسة رئيس الوزراء في يونيو2025 لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية- الإسرائيلية على مختلف القطاعات.

وتابعت الإنفوجرافات: وفي ما يتعلق بالجهود الحكومية المتكاملة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، فقد تم إنشاء أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد بمتوسط تخفيضات تصل إلى نحو 25% منذ نوفمبر 2024 وحتى الآن، بالإضافة إلى إطلاق3755 فرعًا من السلاسل التجارية والمطاعم ومحلات الحلويات ضمن المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تم مدها حتى نهاية يوليو الجاري، بتخفيضات تصل إلى 40%.

وتم توفير مختلف السلع من خلال1100 منفذ ثابت ومتحرك ضمن منظومة "أمان"، بجانب توفير أكثر من 1400 منفذ ثابت ومتحرك تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وما يزيد على250 سوقًا دائمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير 7823 منفذًا تابعًا لوزارة التنمية المحلية، و415 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابعًا لوزارة الزراعة.

سلسلة تجارية حكومية لتطوير قطاع التجزئة

واستعرضت الإنفوجرافات أول سلسلة تجارية حكومية لتطوير قطاع التجزئة تحت مسمى "Carry On"، والتي ستشكل نحو40 ألف منفذ ونقطة بيع سيتم تأهيلها؛ من بينها1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحويل30 ألف بقال تمويني لسوبر ماركت، إضافة إلى8500 منفذ تابع لمشروع "جمعيتي" سيتم تحويلها إلى هايبر ماركت.

3 سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن هناك3 سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات، أبدت استعدادها للمشاركة في تطوير المنافذ، كما أن هناك تعاونًا مع القطاع الخاص لطرح السلع داخل الفروع الاستهلاكية، مع تحديد هوامش الربح، لضبط منظومة الإمداد ومنع المغالاة غير المبررة.

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