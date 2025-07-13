كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن أبرز إنجازات المنظومة بمحافظتي الأقصر وأسوان، ضمن المرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد في صعيد مصر.

وقال السبكي إن عدد المسجلين بالمنظومة في المحافظتين تجاوز 2.4 مليون مواطن، وبلغ إجمالي تكلفة التشغيل أكثر من 27.5 مليار جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى تقديم نحو 27 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 171 منشأة صحية تابعة للهيئة، منها 24 مليون خدمة بمحافظة الأقصر، و3 ملايين خدمة بمحافظة أسوان.

وأوضح أن الهيئة أجرت ما يقرب من 400 ألف عملية وتدخل جراحي في صعيد مصر، بينها عمليات دقيقة تُجرى لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المواطن لا يتحمل أكثر من 450 جنيهًا كحد أقصى للمساهمة، رغم أن تكلفة بعض العمليات تتجاوز مليون جنيه خارج المنظومة.

وأشار رئيس الهيئة إلى تطوير البنية التحتية الصحية في الإقليم، حيث تم توفير أكثر من 1200 سرير بمستشفيات الهيئة، منها 40% مخصصة للرعاية الحرجة، بما يشمل الحضّانات والرعايات المركزة، لتلبية احتياجات المرضى وضمان رعاية متقدمة للحالات الطارئة وحديثي الولادة.

وأضاف السبكي أن 155 وحدة ومركزًا لطب الأسرة بالمحافظتين قدمت أكثر من 17 مليون خدمة، إلى جانب إجراء 1.3 مليون فحص طبي شامل، مؤكدًا أن هذه المنشآت تُعد بوابة المواطن الأولى للحصول على خدمات المنظومة.

وتم حتى الآن اعتماد 150 منشأة طبية وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية (ISQua).

وأكد السبكي أن ما تحقق من تطورات ملموسة في صعيد مصر يعكس التزام الدولة بإدماج الإقليم في مسيرة التقدم، معتبرًا أن الاستثمار في صحة المواطنين هو استثمار في مستقبل الوطن.

كما عبّر عن فخره بارتفاع نسبة رضا المنتفعين من خدمات التأمين الصحي الشامل في الإقليم إلى 91%، معتبرًا أنها مؤشر إيجابي على جودة الخدمات المقدمة، ودافع قوي نحو مواصلة تطوير المنظومة وتوسيع نطاقها بعدالة واستدامة في مختلف المحافظات.