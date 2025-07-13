كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن بناء الوعي في تناول القضايا الدينية ضرورة ملحة، مشددًا على أهمية الالتزام بالمصداقية والمعرفة الصحيحة في المعالجة الإعلامية للقضايا الشرعية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية لتدريب الصحفيين والإعلاميين على التغطية الدقيقة والمهنية للشأن الديني، والذي انطلق اليوم الأحد.

وأوضح "عامر"، أن الوعي يعني إدراكًا حقيقيًا نابعًا من معرفة راسخة وثقافة أصيلة، مؤكدًا أن هذا لا يتحقق إلا من خلال التواصل المباشر مع المتخصصين، وهو ما يسعى إليه البرنامج التدريبي.

ووجه رئيس اللجنة، الشكر إلى دار الإفتاء المصرية على هذه المبادرة الرائدة، مؤكدًا أن الدار لطالما كانت سبّاقة في دعم الفكر الوسطي وتعزيز الفهم الصحيح للدين، مشيرًا إلى تاريخها الطويل في نشر الفتاوى المنضبطة والتفاعل مع المستجدات المعاصرة.

كما ثمّن الدكتور يوسف عامر، الدور الكبير الذي تلعبه الصحافة المصرية في حماية الهوية الوطنية والدينية، مشيرًا إلى تأثيرها التاريخي والإقليمي في تشكيل الوعي العام، خاصة فيما يتعلق بالشأن الديني.

واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة أن يسبق العلم العمل، داعيًا الإعلاميين إلى التزود بالمعرفة المتخصصة قبل التناول الإعلامي للمسائل الدينية، لضمان خطاب إعلامي متوازن يحترم قدسية الموضوع ويلبّي في الوقت ذاته احتياجات العصر.

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