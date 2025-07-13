كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك عدة عوامل تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴها، وذلك تزامنًا مع اقتراب الإعلان عن أسعار الشرائح الجديدة بالزيادات المرتقب تطبيقها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ تخضع ﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻘﻠﺒﺎﺕﺍﻟﺴﻮﻕ، وعليها ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.

ونوه المصدر بأن أبرز العوامل التي تؤخذ في الاعتبار؛ هي ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ التي تنعكس ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ على ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎج ﻭﺗﻮﺯيع الطاقة الكهربائية المنتجة للأنشطة المختلفة؛ سواء سكني أو صناعي أو تجاري.

ويأتي في المرتبة الثانية ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ؛ إذ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ.

وأفاد المصدر بأنه تأتي في المرتبة الثالثة ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ؛ حيث ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ؛ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، بالإضافة إلى ﺍﻟﻈﺮﻭﻑﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ التي تدفع ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ لدراسة ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ بعناية ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ.

وأوضح المصدر أن برنامج ﺍﻹﺻﻼﺡﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ يلعب دورًا كبيرًا؛ خصوصًا أن ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ تأتي ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮﺩﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2028، ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.

وأشار المصدر إلى أن ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ تعتمد ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.

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