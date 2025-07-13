حالات رفع عداد الكهرباء عن المشترك

كتب -محمد صلاح:

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الحالات التي تؤدي رفع عداد الكهرباء القديم؛ الميكانيكي أو الإلكتروني، واستبداله بآخر مسبوق الدفع؛ لتنفيذ التعليمات الصادرة بالعمل على تحصيل مستحقات الكهرباء، بانتظام، حتى تستطيع الشركات الوفاء بالتزاماتها بشكل دوري.

وجددت الوزارة مطالبتها المواطنين بعدم التخلف عن دفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم أو تراكم فواتير الكهرباء لمدة شهرين متتاليين دون سدادهما؛ حيث إنه في هذه الحالة سيتم رفع عداد الكهرباء الخاص بأي مواطن، ويتم تركيب عداد مسبق الشحن (بكارت)، ويتم تقسيط ثمنه على شحن العداد.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية الحالات التي يتم فيها رفع عداد الكهرباء عن المستخدمين:

- إذا قام المستخدم بالتأخر عن سداد أية فاتورة، يتم في هذه الحالة رفع عداد الكهرباء.

- في حالة عدم قيام المستخدم بسداد فاتورتين، يتم رفع عداد الكهرباء الخاص به بعد شهرين.

- يتم رفع عداد الكهرباء في حالة قيام المستخدم بالامتناع عن قراءة عداد الكهرباء لمدة شهرين.

- يتم رفع عداد الكهرباء إذا تقدم صاحب العداد بطلب لرفعه لسبب ما؛ كقيامه بالسفر للخارج.

- يتم رفع عداد الكهرباء في حالة تعمد المستخدم عدم دفع قيمة الفاتورة الخاصة بالكهرباء أكثر من مرة.

- يتم رفع عداد الكهرباء في حالة هدم المبنى وإعادة البناء، حيث يتم عمل مقايسة جديدة يخصم منها ثمن العداد.

- يتم رفع عداد الكهرباء في حالة قيام صاحب العداد بالامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من المطالبة له بالسداد.

- يتم رفع عداد الكهرباء في حالة فحص المختصين عداد الكهرباء، للتأكد من سلامته وصلاحيته، حيث يتم ذلك بناءً على طلب المشترك أو الشركة، ثم يتم بعدها إعادة تركيب عداد الكهرباء.

- يتم رفع عداد الكهرباء إذا قام المستخدم بالحصول على الكهرباء دون الحاجة لعداد، أو أجهزة قاس، وذلك عن طريق استخدام محول تيار عكسي، وتوصيل الأسلاك الكهربائية بشكل غير قانوني.