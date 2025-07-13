كتب- محمد نصار:

انتقد الإعلامي تامر أمين، ظاهرة التباهي والاستعراض التي تنتشر بين بعض الأثرياء، خاصة في الساحل الشمالي، واصفًا إياها بـ"التفاخر الفارغ" الذي أصبح سمة واضحة لدى شريحة كبيرة من الأغنياء.

وخلال تقديمه حلقة من برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، قال أمين: "قضيت يومين في الساحل الشمالي وخرجت بتأملات غريبة، أفكار لا أعلم إن كانت شيطانية أم عقلانية، لكنني متأكد أن هناك الكثير من الناس يعيشون فقط ليستعرضوا كيف يعيشون، وليُظهروا النعم التي يملكونها".

وأشار إلى أن سلوك هؤلاء الأشخاص يدفعهم إلى شراء مقتنيات فاخرة ليس بهدف الاستمتاع بها، بل من أجل إثبات التفوق المادي على الآخرين، مضيفًا: "هناك سباقًا محمومًا لإثبات من يملك أكثر، والنتيجة حالة من الغلاء غير المبرر والمبالغة في الأسعار".

وتابع: "المحادثات عن فيلات بـ60 أو 100 مليون جنيه أصبحت أمرًا عاديًا هناك، وكأننا نعيش في حالة من التباهي المجنون، وكأن الغرض من التملك هو الاستعراض فقط".

وحذر "أمين"، من تداعيات سلبية خطيرة لهذه الظاهرة، أولها أن بعض التجار والمنتجين يستغلون هذا "السباق الاستعراضي" لخلق مزادات مفتوحة على الأسعار، مما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير منطقي.

وتابع: "أما التأثير الثاني، فيتمثل في حالة الاستفزاز المجتمعي التي تُحدثها تلك الأرقام الفلكية لدى باقي طبقات المجتمع، يعني إيه عربية بـ 50 مليون جنيه؟ أو بيت بـ 150 مليون؟ حتى لو فلوسك حلال، تجيب بيها حمام تطيره؟".

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