كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

وجه خالد البلشي نقيب الصحفيين، الشكر لدار الإفتاء المصرية لعقدها برنامجا تدريبيا لتغطية القضية الدينية، مؤكدا أنها تجمع بين المهنية الإعلامية والدقة الشرعية في إطار من التعاون البنّاء والشفافية.

وأوضح خلال كلمته في البرنامج الذي بدأ صباح اليوم، أن البرنامج ليس مجرد دورة تدريبية عابرة، بل هو خطوة استراتيجية لتعزيز شراكة حقيقية بين الصحافة والإعلام والمؤسسات الدينية، لخدمة المجتمع وصون وعيه من التشويش والانحراف، وبناء جسر بين المعلومة والمصداقية،

وأشار إلى أنه في زمن يتسارع فيه تدفق المعلومات وتتنوع مصادرها، يبرز دور الصحفي كحارس للحقيقة، ومدافع عن الحرية بتناول مهني لا ينقل الخبر فحسب، بل يفسره ويضعه في سياقه الصحيح، وهذا يفرض علينا كإعلاميين مسؤولية مضاعفة عند تناول القضايا الدينية، التي تحتاج إلى فهم عميق وحساسية عالية، لأن أي خطأ فيها قد يُنتج تداعيات مجتمعية خطيرة.

وأوضح أن البرنامج يمثل فرصة ذهبية كبداية لصياغة فهم مشترك وتدريب جيل من الصحفيين المتخصصين القادرين على:

- التمييز بين الفتوى الرسمية والآراء الفردية، وعدم منح المساحة نفسها للرأي الشاذ كما للمنهج الوسطي، دون إغلاق الباب أمام الاجتهاد، فتطور الفقه كمنتج إنساني لا يتطور إلا بالعقل الحر.

- نقل المعرفة الدينية بدقة، بعيدًا عن التضخيم غير المنضبط أو التبسيط المُضلِّل.

- مواجهة الأفكار المتطرفة عبر خطاب إعلامي متزن، يجمع بين حرية التعبير واتاحة الفرصة للاختلاف والمسؤولية المجتمعية.

وشدد على أن حرية الإعلام ودوره التنويري: وجهان لعملة واحدة، فلا تعارض بين دور الإعلام في كشف الحقائق ونشر المعرفة، وبين مسؤولياته في حماية المجتمع من التطرف. فحرية الإعلام ستظل محكومة بالضوابط، القانونية ومقترنة بالحكمة والوعي دون إهدار لحق الصحفي في التناول الحر وهو ما تتمسك به نقابة الصحفيين في إطار النصوص الدستورية والمواد القانونية. وهنا يأتي دور هذا البرنامج في توضيح هذه المعادلة الصعبة، والتي يمكن تحقيقها عبر:

- الشفافية: بالاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة، مثل دار الإفتاء والأزهر الشريف.

- التعاون : بين الصحفيين والعلماء لضمان نقل الرسالة الدينية كما هي، دون تشويه أو تأويل.

- الإبداع: في تقديم المضامين الدينية بأساليب جذابة تواكب العصر، دون المساس بقدسيتها.

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