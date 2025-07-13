كتب- أحمد جمعة:

كشفت مصادر طبية عن تفاصيل الاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، في 5 محافظات، هي: دمياط، كفر الشيخ، المنيا، مطروح، وشمال سيناء.

ووفق المصادر، فإن المرحلة الجديدة تتضمن تطوير وتشغيل 65 مستشفى بعدد أسرة يصل إلى 10,517 سريرًا، منها 5,405 أسرة سيتم تشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي في 11 مستشفى جديد، إضافة إلى 1090 سريرًا في مستشفيات بعد تطويرها أو إعادة تأهيلها.

وبحسب التصنيف الفني، جاءت محافظة المنيا في الصدارة من حيث عدد المستشفيات المدرجة بالمرحلة الثانية بإجمالي 24 مستشفى، تليها كفر الشيخ بـ17 مستشفى، ثم مطروح بـ 9 مستشفيات، ودمياط بـ8، فيما ضمت محافظة شمال سيناء 7 مستشفيات.

وأضافت المصادر لمصراوي، أن المرحلة الثانية تتضمن أيضًا تنفيذ 516 وحدة ومركز رعاية أولية، بنحو 290 وحدة ومركز في المنيا، و206 مراكز في كفر الشيخ، و84 وحدة في دمياط.

وأكدت المصادر أن التكلفة التقديرية لأعمال الإنشاءات في هذه المرحلة بلغت نحو 32 مليار جنيه لمراكز ووحدات الرعاية الأولية.

وتدرس الحكومة إضافة إحدى المحافظات الكبرى ضمن المرحلة الثانية للتأمين الشامل، في وقت تشير الترجيحات إلى أن "الإسكندرية" ستكون هي المحافظة التي سيتم إدراجها.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من المنظومة في سبتمبر 2025 بمحافظة مطروح، وتستهدف تغطية أكثر من 12 مليون مواطن في الخمس محافظات، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 115 مليار جنيه.