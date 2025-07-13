كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لاستعراض أحدث المعدات والتقنيات العالمية المستخدمة في مجال تطهير وصيانة المجاري المائية.

وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لأجهزة ومعدات إزالة الحشائش العائمة والغاطسة، إلى جانب الآليات الخاصة باستعادة القطاع التصميمي للترع، بالإضافة إلى تقنيات حديثة للتعامل مع بقع الزيوت المتسربة داخل المجاري المائية، بما يسهم في تحسين جودة المياه وضمان سريانها بكفاءة.

وأكد الدكتور سويلم، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات عملها، مشيرًا إلى أن التوسع في استخدام التقنيات المتطورة يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات "الجيل الثاني من منظومة الري"، وبناء أنظمة ذكية لإدارة المياه تتماشى مع التحديات المستقبلية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية، وتطوير منظومة التطهيرات لضمان قيام الترع والمصارف بدورها الحيوي في إمرار التصرفات المائية، بما ينعكس إيجابًا على استدامة الخدمة المقدمة للمزارعين.

ووجّه الوزير، بتقييم المعدات والتقنيات الحديثة المعروضة خلال الاجتماع، لاختيار الأنسب منها بما يتوافق مع طبيعة وخصائص المجاري المائية في مصر، ويحقق أعلى كفاءة تشغيلية ممكنة في مختلف الظروف البيئية والمناخية.

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