طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الأحد والظواهر الجوية على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء حارة رطبة، تصل إلى شديدة الحرارة على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ 35 درجة مئوية، كما يوجد نشاط ملحوظ للرياح على بعض شواطئ السلوم، ومرسى مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، يصاحبه ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر.

كما توجد رياح نشطة أيضًا على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، بينما يُحتمل أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، ومدينتي حلايب وشلاتين.

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