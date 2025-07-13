كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 18 يوليو 2025.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الأحد شبورة مائية من 8:4 صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وعلى مناطق من جنوب سيناء ومدينتي حلايب وشلاتين ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق حلايب وشلاتين.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تشهد شواطئ السلوم ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ نشاطًا لحركة الرياح وارتفاع أمواج البحر 2.5:1.5 فوق مستوى سطح البحر بداية من اليوم الأحد 13 يوليو وحتى الثلاثاء 15 يوليو.

وأوضحت الأرصاد أنه خرائط الطقس أشارت إلى وجود فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق أبو سمبل وأسوان وحلايب وشلاتين يوم الأربعاء 16 يوليو.

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