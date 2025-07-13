كتب- محمد أبو بكر:

يبحث العديد من المواطنين عن أرخص الفنادق في الساحل الشمالي لقضاء وقت ممتع خلال فترة الإجازات الخاصة بهم.

أرخص الفنادق في الساحل الشمالي 2025

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أرخص الفنادق في الساحل الشمالي، وفق الصفحات الرسمية للفنادق على موقع "فيس بوك"، كما يلي:

Dareen Hotel- فندق دارين

يتميز مكان إقامة "Dareen Hotel" بصالة مشتركة ويقع في مرسى مطروح في محافظة مطروح على بُعد 300 م من شاطئ مرسى مطروح، وتحتوي بعض الوحدات في مكان الإقامة على شرفة مع إطلالة على البحر.

وتحتوي جميع الغرف على حمّام خاص مع دش، بينما توفر بعض الغرف تراس وتوفر غرف أخرى إطلالات على المدينة.

ويقع مطار مرسى مطروح الدولي على بُعد 3 كم من مكان الإقامة.

- سعر الليلة لفردين يبدأ من 468 جنيهًا ويصل إلى 742 جنيهًا.

فندق Doma Hotel Matrouh

يقع مكان إقامة "Doma Hotel Matrouh" في مرسى مطروح، على بعد 80 م من شاطئ آيلاند (Island Beach)، وهو يتميز بمطعم وإطلالات على البحر.

ولدى هذا الفندق المصنف 3 نجوم غرف مكيفة مع حمّام خاص، بالإضافة إلى منطقة شاطئ خاص. يوفر الفندق غرفاً عائلية.

- تبدأ الليلة من 1492 جنيهًا، وتصل إلى 3167 جنيهًا.

اكوا فيو - الساحل الشمالي

يقع مكان إقامة "اكوا فيو - الساحل الشمالي" في العلمين ويوفر إطلالات على المسبح، بالإضافة إلى مسبح خارجي موسمي.

تتميز كل وحدة بحمّام خاص مع بيديت، وجهاز تكييف، وتلفزيون بشاشة مسطحة، وثلاجة. يتوفر مطبخ صغير مجهز بالكامل مع ميكروويف وغلاية.

يبعد مكان إقامة "اكوا فيو - الساحل الشمالي" مسافة 12 كم عن بورتو مارينا، ويقع مطار برج العرب الدولي على بُعد 71 كم من مكان الإقامة.

- يبدأ سعر الليلة من 1893 جنيهًا، وتصل إلى 2000 جنيهًا.

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