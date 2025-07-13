أرخص عمرة في 2026.. تعرف على البرامج

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل أرخص برامج العمرة الرسمية 2026، والتي تم طرحها حاليًا ضمن استعدادات شركات السياحة لموسم العمرة.

وقال "عابد" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن أرخص برنامج عمرة 2026 يبلغ 36 ألف جنيه، ويستمر لمدة 10 أيام، موضحًا أن البرنامج يشمل الإقامة في مكة المكرمة بفندق "عبير الفضيلة" مع توفير وسائل النقل، والإقامة في المدينة المنورة في فندق "مجموعة الزهراء"، ويتضمن خط سير الرحلة الطيران من القاهرة إلى جدة والعودة إلى القاهرة.

وأشار عضو غرفة السياحة إلى أن ارتفاع أسعار برامج العمرة خلال الموسم الحالي يعود بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار تذاكر الطيران، والتي تشكل عبئًا كبيرًا على إجمالي تكلفة البرنامج.

وأضاف "عابد" أنه تم طرح برنامج آخر لمدة 8 أيام بسعر يبلغ 33 ألف جنيه، مؤكدًا أنه يمثل خيارًا اقتصاديًا للراغبين في أداء العمرة ضمن باقات محدودة التكاليف.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ السفر.

صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء، مع التزام السيدات بارتداء الحجاب.

شهادة صحية معتمدة من مكتب صحة حكومي، مرفق معها أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي وصور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند يوضح الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث.

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفقًا للقيمة المحددة.

المؤهل الدراسي إذا لم يكن مثبتًا في بطاقة الرقم القومي.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، وذلك عقب إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج بهدف تحقيق تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

تضمنت ضوابط العمرة للموسم الجديد 2026-1447هـ، إجازة قيام شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر سواء كانت جوية أو بحرية أو برية، وذلك لتجنب أي خلافات قد تنشأ مع العملاء في حال عدم استقرار أسعار وسائل السفر أو زيادتها.

وبحسب الضوابط، فإنه من حق شركات السياحة توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد وفقًا للمواعيد التي تحددها السلطات السعودية، شريطة ألا تكون على الشركة أية مخالفات قانونية أو جزاءات سابقة تمنعها من تنفيذ برامج العمرة خلال هذا الموسم.

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