حصاد أنشطة دار الكتب الوثائق في العام المالي 2025

كتب- محمد شاكر:

قدّمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وفق بيان صادر عن وزارة الثقافة، أداءً متميزًا خلال العام المالي 2024–2025، حيث نظّمت عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية والعلمية، وحققت تطورًا ملموسًا في مجالات الرقمنة والترميم والفهرسة والإتاحة.

من أبرز الأنشطة: تنظيم ورشة "يونس في الكتبخانة" للأطفال، والاحتفال باليوم العالمي للأرشيف بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وإطلاق المرحلة التجريبية لخدمة الإيداع القانوني إلكترونيًا لـ103 دار نشر في المحافظات، إلى جانب تنظيم برنامج تدريبي مكثف لطلاب الجامعة الأمريكية في مجال ترميم المقتنيات، وتمثيل مصر في المؤتمر الأول للمكتبات الوطنية العربية في المغرب، وتنظيم ندوة موسعة احتفاءً بمئوية الجامعة المصرية.

كما أنجزت الهيئة "ستوديو رقمنة المخطوطات" بالتعاون مع جمعية المكنز الإسلامي لرقمنة مجموعة المصاحف المملوكية المُدرجة على قائمة ذاكرة العالم لليونسكو، وأصدرت تقريرًا شاملًا عن توثيق التراث الثقافي في الفترة من 2018 إلى 2023، واحتفلت بذكرى تحرير سيناء، وقدّمت احتفالية متكاملة بالأديب العالمي نجيب محفوظ تحت عنوان "محفوظ في القلب"، كما أحيت ذكرى مرور 155 عامًا على تأسيسها واليوم العالمي للكتاب، عبر ندوات ومعارض ولقاءات علمية.

أما في مجال التحول الرقمي، فقد ارتفع عدد المواد التي تم رقمنتها إلى أكثر من 3.9 مليون لقطة، شملت الكتب النادرة، والمخطوطات، والدوريات، والخرائط، وألبومات الصور، والأسطوانات الصوتية النادرة، التي جرى تحويلها لصيغ رقمية.

وتم تطوير القاعة الرقمية لتضم أكثر من 50 ألف مصدر معلوماتي، إلى جانب ربط 28 مكتبة فرعية إلكترونيًا بالمبنى الرئيسي لأول مرة، وتوفير نظام رقمي احتياطي لاستمرارية الخدمة.

وفي مجال الترميم والفهرسة، نفّذت الهيئة عمليات فنية على أكثر من 160 ألف وثيقة، وتم ترجمة 8425 وثيقة، وترميم نحو 28 ألف وثيقة و109 خرائط، إلى جانب استكمال مشروع الباركود للمخطوطات، وتنفيذ أعمال المسح الضوئي ومراجعة الجودة لـ 28,600 سجل تغطي ما يقرب من مليوني مقتنى.

وعلى مستوى التدريب وبناء القدرات، درّبت الهيئة 215 طالبًا في مجالات الترميم، والفهرسة، والرقمنة.

كما استقبلت دار الوثائق 3409 مواطنين، و397 باحثًا في قاعة البحث، و75 باحثًا في قاعة المطبوعات، و58 باحثًا في قاعة المكتبة، بما يعكس التفاعل المجتمعي الواسع مع خدمات الهيئة.