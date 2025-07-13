تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

مجدي الجلاد: قراءة القيادة المصرية للمشهد الإقليمي المضطرب كانت ذكية

قدم الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضمن مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)؛ تحيليلًا للمشهد الجيوسياسي المضطرب في المنطقة.

خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أكد الجلاد أن ما تشهده المنطقة حاليًا هو جزء من مخطط إسرائيلي أمريكي طويل المدى، قائلاً: "ما يحدث مع إيران ليس نهاية المطاف، بل مجرد بداية لاستراتيجية أكبر تهدف إلى إعادة تشكيل خريطة القوى في الشرق الأوسط".

خبير مناهج: البكالوريا تغير فلسفة التعليم من الحفظ إلى الإبداع

أكدت الدكتورة سلوى سليمان، الخبيرة في مجال المناهج وطرق التدريس، أن نظام البكالوريا الجديد يمثل تحولاً جذرياً في العملية التعليمية بمصر.

وقالت خلال حوارها على قناة "صدى البلد": "نحن أمام نقلة نوعية حقيقية تمس كل أركان المنظومة التعليمية، بدءاً من فلسفة التقييم وصولاً إلى دور المعلم والطالب".

الجلاد: إيران قادرة على مواجهة أمريكا وإسرائيل دون الدخول في انتحار سياسي

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضمن مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط وإعادة تشكيل خريطته بدعم أمريكي وأوروبي، في ظل تصاعد التحديات العسكرية بالمنطقة.

خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أضاف الجلاد، أن إسرائيل ترى في تطور القدرات العسكرية لدول مثل إيران تهديدًا لتفوقها، خاصة مع محدودية قدرة الولايات المتحدة على التدخل الدائم لحمايتها، مما يدفعها لتصعيد المواجهات، بما في ذلك استهداف قادة مثل حسن نصر الله.

طارق فهمي: مصر تقود وساطة فعّالة لتثبيت هدنة في غزة وسط تعقيدات إسرائيلية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الوساطة المصرية تلعب دورًا محوريًا في تحصين مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، رغم التعقيدات الأمنية والمراوغات الإسرائيلية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أضاف فهمي أن الاتفاق الإطاري للهدنة، الذي تمت الموافقة عليه، يركز على إدخال المساعدات الإنسانية، إعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة، وتقليص المناطق العازلة إلى حوالي كيلومتر واحد، مشيرًا إلى أن مصر تعمل بحنكة لضمان تنفيذ هذه الخطوات خلال المهلة المحددة بـ60 يومًا.

خبير استراتيجي: مصر تقود الجهود الإقليمية لوقف إطلاق النار وإعمار غزة

أكد اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي، أن مصر تلعب دورًا محوريًا في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تأثيرها لا يقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل يمتد إلى الأبعاد الدبلوماسية والاقتصادية أيضًا.

وقال خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على قناة "القاهرة الإخبارية": "دور مصر تاريخي ورئيسي، ولا تقوم به سعياً وراء مصالح ضيقة، رغم ما تتحمله من تبعات وتحديات كبيرة".

خبير: ارتفاع درجات الحرارة يُفاقم الحرائق ومعدلاتها في مصر طبيعية

قال اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، إن ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن التغيرات المناخية يُعد أحد العوامل الرئيسية التي تُسهم في تفاقم الحرائق عالميًا.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أضاف عبد القادر أن التدخل البشري السلبي، مثل الصناعات التي تؤثر على المناخ، يزيد من تهيئة البيئة للحرائق، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تظهر بوضوح في مناطق مختلفة مثل سوريا، لكنه أكد أن معدلات الحرائق في مصر تظل ضمن الحدود الطبيعية.