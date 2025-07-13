الجيزة: إدراج شوارع حيوية بالطالبية ضمن خطة الرصف والتطوير

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن إدراج عدد من الشوارع الحيوية داخل حي الطالبية ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق، بهدف تسهيل حركة المرور وتيسير تنقلات المواطنين في المنطقة.

تحسين البنية التحتية المرورية

أكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات رصف وتجميل الشوارع والميادين، في إطار خطة شاملة لتحسين السيولة المرورية وفتح محاور جديدة، فضلًا عن استعادة المظهر الحضاري لشوارع الجيزة.

شوارع جديدة ضمن خطة التطوير

أشار النجار إلى أن خطة الرصف تشمل أعمال التبليط بالإنترلوك ورفع كفاءة الشوارع المتفرعة من شارع فيصل داخل نطاق حي الطالبية، والتي لم تخضع لأعمال تطوير سابقة، بالإضافة إلى تطوير شوارع محمد عبد الله، والشباب بمنطقة الكوم الأخضر، وشارع منتصر المتفرع من شارع عبد اللطيف عبد الفتاح، وشارع أمير المؤمنين المتفرع من شارع العريش.

وأوضح أن هذه الشوارع تمثل محاور مرورية بديلة تسهم في تخفيف الأحمال المرورية عن شوارع فيصل والهرم وترسا.

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة أنهت خلال العام المالي الماضي مشروعات رصف وتبليط ورفع كفاءة أكثر من 40 شارعًا داخل نطاق حي الطالبية، وهو ما أحدث نقلة نوعية في حالة الطرق، وساهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية المقدمة للمواطنين.

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