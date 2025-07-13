كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

هبوط أرضي بخط صرف صحي أسفل كوبري التجنيد بجسر السويس

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عن حدوث هبوط أرضي بخط صرف صحي قطر ٦٠٠ مم اسفل كوبري التجنيد بمنطقة جسر السويس.

حريق سنترال رمسيس وقانوني الرياضة والتعليم.. ننشر حصاد وزارة الشؤون النيابية في أسبوع

أصدرت وزارة الشؤون النيابية، بيانًا صحفيًا بشأن حصاد عمل الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 5 إلى 12 يوليو 2025، والذي شهد نشاطًا ملحوظًا للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

مجدي الجلاد: المواجهات الكبرى المقبلة ستكون بين تحالفات عالمية وليس حروبًا ثنائية

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام"، إن الصين لن تتخلى عن تايوان، وهي تتحرك بحنكة لتجاوز الاقتصاد الأمريكي بحلول 2030-2032، مما يهدد الهيمنة الأمريكية على العالم.

الانتهاء من تركيب المستوى الثالث لوعاء احتواء مفاعل الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية

شهد موقع الضبعة النووية أمس الجمعة، تركيب آخر شريحة من المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي في موضعه التصميمي بالوحدة الثانية من محطة الضبعة النووية في مصر.

99 % من الخدمة عادت.. تنظيم الاتصالات يكشف خطة تأمين السنترالات بعد حريق رمسيس

أكد المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجري مراجعة شاملة للسيناريوهات الفنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.