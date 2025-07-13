العمرة 2026.. حقيقة عودة العمل بتأشيرة الترانزيت في السعودية

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، حقيقة عودة العمل مُجددًا بتأشيرة الترانزيت في المملكة العربية السعودية.

ونفى "عابد"، في تصريحات لمصراوي، عودة العمل حاليًا بتأشيرة الترانزيت "التوقف الإلكتروني" بالسعودية، مشيرًا إلى أن المنشور المتداول غير صحيح.

كان كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم 1447هـ-2026 شامل أسعار تذاكر الطيران.

أسعار العمرة الاقتصادية

قال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار العمرة الاقتصادية 2026 شامل أسعار تذاكر الطيران تبدأ من 32 ألف جنيه.

أسعار برامج العمرة الأربع نجوم

أضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج العمرة الأربع نجوم 1447هـ تبدأ من 40 ألف جنيه.

أسعار العمرة الخمس نجوم

أوضح أن أسعار العمرة الخمس نجوم تبدأ من 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن البرامج تختلف باختلاف السكن ونوع الطيران وتفاصيل وعدد أيام الإقامة.

أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم بدون إضافة سعر تذكرة الطيران

في سياق متصل، كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم 1447هـ-2026 بدون إضافة سعر تذكرة الطيران.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار العمرة الاقتصادية 1447هـ-2026، تبدأ من 20 ألف جنيه.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار العمرة الخمس نجوم تبدأ من 42 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن شركات السياحة حاليًا بانتظار إعلان أسعار الطيران الرسمية.

المستندات المطلوبة لحجز العمرة

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ السفر.

صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء، مع التزام السيدات بارتداء الحجاب.

شهادة صحية معتمدة من مكتب صحة حكومي، مرفق معها أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي وصور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند يوضح الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث.

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفقًا للقيمة المحددة.

المؤهل الدراسي إذا لم يكن مثبتًا في بطاقة الرقم القومي.

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