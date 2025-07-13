53 عنوانًا جديدًا من للقومي للترجمة خلال العام المالي الجاري

كتب- محمد شاكر:

يواصل المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، أداء دوره في دعم التبادل الثقافي وتقديم المعرفة العالمية باللغة العربية.

حيث أصدر خلال العام 53 عنوانًا جديدًا من أبرز الكتب الفكرية والعلمية والأدبية، في مجالات مثل الفلسفة، التاريخ، علم النفس، الأدب، البيئة، والسياسة. وعزّز المركز تواصله المباشر مع الجمهور من خلال تنظيم 20 حفل توقيع لإصداراته الجديدة، دعمًا لحركة النشر والتفاعل مع القارئ.

وشارك المركز في 6 معارض دولية كبرى للكتاب في كل من الرياض، الشارقة، الكويت، الدوحة، وأبو ظبي، بالإضافة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، حيث شارك بـ 400 عنوان، ونظّم 5 ندوات علمية، وقدّم خصومات بنسبة 25% على جميع الإصدارات، في إطار تشجيع القراءة والوصول إلى جمهور أوسع.

وفي سياق التعاون المؤسسي، وقّع المركز 3 اتفاقيات شراكة مع: مجمع اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمركز القومي لثقافة الطفل، لتعزيز آليات الترجمة المشتركة وتكامل الجهود الثقافية.

كما احتفى المركز باليوم العالمي للغات من خلال تنظيم 6 فعاليات عن لغات متنوعة (الفنلندية، الفرنسية، الروسية، اليونانية، الصينية، والعربية)، وأطلق حملة إلكترونية بعنوان “كتاب في دقيقة”، ترافقت مع خصومات من 25% إلى 40% على الكتب الخاصة بثقافات هذه اللغات.

وتفاعل المركز مع المناسبات الوطنية والثقافية، حيث نظّم 15 فعالية احتفائية، منها ندوة متميزة بمناسبة ذكرى دنشواي حول كتاب "فظائع العدالة البريطانية في مصر".

كما شارك في 8 معارض داخلية في محافظات ومؤسسات مثل الشلاتين، الفيوم، دمنهور، أكاديمية ناصر، الجامعة الأمريكية، ومعرض رمضان للكتاب بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و40 جنيهًا.

وقدّم المركز خلال العام 22 فعالية ومبادرة نوعية، أبرزها احتفالية "طفل الصعيد" التي استضاف فيها 150 طفلًا من مدارس ومعاهد الوجه القبلي، وسلسلة من الأنشطة المجتمعية والتوعوية.

وفي مجال دعم الشباب والمترجمين الجدد، أطلق المركز 4 مسابقات جديدة للترجمة، وكرّم الفائزين في مسابقات "كشاف المترجمين"، كما أطلق الدورة الثانية من مسابقة "ترجم أبدع"، ضمن خطة اكتشاف المواهب الجديدة وتوسيع قاعدة المشتغلين بالترجمة.

واحتفى المركز بعدد من الرموز الفكرية والثقافية من خلال فعاليات خاصة بشوقي جلال، رفاعة الطهطاوي، ويحيى حقي، وذلك في سياق استعادة الأثر التنويري لمفكري النهضة الحديثة.

وفي خطوة لتعزيز وصول إصداراته إلى الجامعات والشارع الثقافي، افتتح المركز منفذًا دائمًا لبيع الكتب بمقر مركز جامعة القاهرة للتنمية والشراكات المجتمعية، ما يمثل خطوة مهمة في توسيع شبكة التوزيع الثقافي في مصر