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أستاذ طب سلوكي يحذر من القسوة في تربية الأبناء

01:00 ص الأحد 13 يوليه 2025

الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الطب السلوكي

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كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الطب السلوكي والصحة العامة بجامعة عين شمس، إن المجتمع المصري شهد تحولات في أساليب التربية. مشيرا إلى أن بيت العيلة قديماً كان يوفر بيئة متماسكة للطفل، بتنوع مصادر الخبرة من الجد والجدة والأقارب، وهو ما أتاح ثبات في التوجيه وانضباط في القيم، مقارنة بالعصر الحديث الذي يشهد تداخل كبير في مصادر التأثير على الأبناء.

وأضاف قائلاً إن التطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي جعلت الطفل لم يعد يسمع فقط ممن حوله، بل يتلقى محتوى من كافة أنحاء العالم، وبأفكار وأساليب قد تتعارض تماما مع القيم الأسرية.

وصرح د. إيهاب عيد أستاذ الطب السلوكي خلال استضافته عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين مني عبدالغني ومها بهنسي أن هذا الوضع يفرض على الأهل أدوار جديدة، تبدأ بالثبات في القرار، والحنان في التوجيه. مؤكدا أن القسوة لم تعد وسيلة تربية، بل أصبحت سبب في انقطاع العلاقة بين الآباء والابناء.


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إيهاب عيد الطب السلوكي تربية الأبناء القسوة
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