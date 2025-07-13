إعلان

اليوم.. أحزاب القائمة الوطنية تعقد لقائها الثالث بمقر حزب الجبهة

09:00 ص الأحد 13 يوليو 2025

القائمة الوطنية من أجل مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

يعقد مساء اليوم الأحد، اللقاء التشاوري الثالث لتحالف الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمقر حزب الجبهة الوطنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وكان تحالف الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر المكون من 12 حزبا سياسيا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن حصة مقعدها والتي جاءت على النحو التالي:

مستقبل وطن 44.
حماة الوطن 19.
الجبهة الوطنية12.
المصري الديمقراطي 5.
الشعب الجمهوري 5.
الإصلاح والتنمية 4.
العدل 4.
الوفد 2.
التجمع 2.
إرادة الجيل 1.
الحرية المصري 1.
المؤتمر 1.

اقرأ أيضًا:

حقيقة نشوب حريق بمتحف ركن فاروق بحلوان.. السياحة تكشف التفاصيل

إنذار قادم من الأعماق.. "البحار والمصايد" يحذر من ارتفاع حرارة البحر المتوسط

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القائمة الوطنية تحالف الأحزاب انتخابات مجلس الشيوخ 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
يسري عبدالله وعاطف عبدالعزيز يناقشان "شوك وحيد" لابتهال الشايب

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: المواجهات الكبرى المقبلة ستكون بين تحالفات عالمية وليس حروبًا ثنائية
من الخريطة "غير المقبولة" لتأجيل مناقشة الانسحاب.. إلى أي محطّة وصلت مفاوضات غزة؟
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. ومحافظ القاهرة يتابع أعمال الإصلاح ميدانيًا
لضمان سرعة عودة الخدمة.. تركيب 4 كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالمجاورة