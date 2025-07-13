كتب- عمرو صالح:

يعقد مساء اليوم الأحد، اللقاء التشاوري الثالث لتحالف الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمقر حزب الجبهة الوطنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وكان تحالف الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر المكون من 12 حزبا سياسيا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن حصة مقعدها والتي جاءت على النحو التالي:

مستقبل وطن 44.

حماة الوطن 19.

الجبهة الوطنية12.

المصري الديمقراطي 5.

الشعب الجمهوري 5.

الإصلاح والتنمية 4.

العدل 4.

الوفد 2.

التجمع 2.

إرادة الجيل 1.

الحرية المصري 1.

المؤتمر 1.

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