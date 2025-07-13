هل تتأثر مصر حال انهيار سد الروصيرص السوداني؟.. خبير يوضح

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى تأثر مصر حال انهيار سد الروصيرص السوداني الذي يعد أقرب حاجز مائي لسد النهضة الإثيوبي.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن سد الروصيرص يُعد الأقرب إلى سد النهضة حيث يبعد بحوالي 10 كيلو مترات فقط، موضحًا أنه حال تدفق المياه بشكل كبير من السد الإثيوبي من المحتمل أن يتعرض السد للانهيار.

وتابع: "وفي تلك الحالة يكون هناك دمارًا للمنطقة الجغرافية المحيطة ببحيرته والبالغ طولها 90 كيلو متر، أما تأثيره على مصر قد يكون ضعيف للغاية".

وتطرق "شراقي"، للحديث عن فتح بوابات سد النهضة خلال موسم الأمطار الحالي، قائلا: إنه من المحتمل أن تفتح إثيوبيا بوابة المفيض الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن يكون وصل ارتفاع المياه فوق بحيرة سد النهضة إلى 638 متر فوق مستوى سطح البحر.

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