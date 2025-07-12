كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضمن مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط وإعادة تشكيل خريطته بدعم أمريكي وأوروبي، في ظل تصاعد التحديات العسكرية بالمنطقة.

خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أضاف الجلاد، أن إسرائيل ترى في تطور القدرات العسكرية لدول مثل إيران تهديدًا لتفوقها، خاصة مع محدودية قدرة الولايات المتحدة على التدخل الدائم لحمايتها، مما يدفعها لتصعيد المواجهات، بما في ذلك استهداف قادة مثل حسن نصر الله.

تابع الجلاد أن مصر تظل الدولة الوحيدة القادرة على الحفاظ على التوازن في المنطقة، بفضل عمقها الاستراتيجي وتخطيطها المدروس.

وأشار إلى أن مصر، على عكس العراق في 2003، تتجنب المعارك المفروضة عليها وتختار توقيت وشكل أي مواجهة بعناية، مع الحفاظ على تحالفاتها دون الخضوع الكامل للضغوط الأمريكية.

وأكد أن إيران، رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية، حافظت على تماسك نظامها وخبراتها النووية، مستفيدة من تعاون سري مع دول أخرى، مما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات دون الدخول في انتحار سياسي.

أكد الجلاد أن الردود الإيرانية، مثل إطلاق صواريخ رمزية على قاعدة أمريكية عقب اغتيال قاسم سليماني، تعكس حكمة سياسية تهدف إلى حفظ ماء الوجه دون تصعيد مكلف.

وأضاف أن مصر تتبنى نهجًا مشابهًا، حيث تسعى لتعزيز قدراتها العسكرية والاقتصادية دون استعداء القوى الكبرى، مع التركيز على حماية أمنها القومي.

وشدد رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام"، على أن التحديات الحالية تتطلب تخطيطًا تكتيكيًا دقيقًا، حيث تبرز مصر كلاعب رئيسي يقاوم محاولات فرض الهيمنة الإسرائيلية ويحافظ على استقرار المنطقة.