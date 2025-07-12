كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضمن مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن الولايات المتحدة تواجه تحديات متزايدة في الحفاظ على هيمنتها العالمية، خاصة مع صعود قوى مثل الصين وروسيا وإيران، التي تسعى لتعزيز نفوذها في مواجهة الضغوط الأمريكية.

خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أضاف الجلاد أن الصراعات الإقليمية، مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات حول تايوان، تكشف عن محدودية قدرة أمريكا على التدخل المباشر، حيث تعتمد على دعم غير كافٍ مثل إمدادات الأسلحة بدلاً من المواجهة المباشرة.

تابع الجلاد أن إيران أظهرت حنكة استراتيجية في تجنب الانتحار السياسي، حيث تسعى للحفاظ على بقائها وتطوير قدراتها دون استفزاز مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن إسرائيل، التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الأمريكي، أصبحت عاجزة عن تحمل الضغوط الداخلية والخارجية لفترات طويلة، كما أظهرت حرب 1973 عندما استنجدت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير بالولايات المتحدة بعد أيام قليلة من المعارك.

وأكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام"، أن مصر، بفضل عقيدتها العسكرية التاريخية وعمقها الاستراتيجي، تظل ركيزة استقرار في المنطقة، قادرة على مواجهة التحديات دون الانجرار إلى صراعات غير محسوبة.

أكد الجلاد أن الفترة الحالية ستكون نقطة تحول تُدرس في الأكاديميات العسكرية، حيث أظهرت إيران قدرتها على الوصول إلى العمق الإسرائيلي، مما يعكس هشاشة الأخيرة أمام الضربات الطويلة المدى.

وأضاف أن مصر، التي تُعرف بحكمتها السياسية، ليست داعية للحرب بل تسعى لتكون عامل أمان إقليمي، تحمي مصالحها وتردع أي تهديدات محتملة، مؤكدًا على أن العالم يتجه نحو مواجهات تحالفات كبرى، لكن مصر ستبقى صامدة كقوة عاقلة تحافظ على التوازن وسط هذه التحديات العالمية.