كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الوساطة المصرية تلعب دورًا محوريًا في تحصين مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، رغم التعقيدات الأمنية والمراوغات الإسرائيلية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أضاف فهمي أن الاتفاق الإطاري للهدنة، الذي تمت الموافقة عليه، يركز على إدخال المساعدات الإنسانية، إعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة، وتقليص المناطق العازلة إلى حوالي كيلومتر واحد، مشيرًا إلى أن مصر تعمل بحنكة لضمان تنفيذ هذه الخطوات خلال المهلة المحددة بـ60 يومًا.

تابع فهمي أن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن تباينات في المواقف، حيث تختلف حسابات نتنياهو عن توجهات الإدارة الأمريكية، رغم اتفاقهما على القضايا الجوهرية.

وأشار إلى أن موضوع نزع سلاح حركة حماس أُجّل بعد إقناع الإدارة الأمريكية لإسرائيل بتأجيله، نظرًا لتدمير أكثر من 80% من البنية العسكرية للحركة، مما يجعل هذا الملف مؤجلًا لمراحل لاحقة.

وأكد أن مصر طرحت فكرة لجنة الإسناد المجتمعي التكنوقراطية، التي حظيت بقبول من حماس وحركة فتح، لتكون شريكًا فلسطينيًا يدير المرحلة الانتقالية تحت إشراف الحكومة الفلسطينية غير الفصائلية في رام الله.

أكد أستاذ العلوم السياسية، أن الوساطة المصرية والقطرية، بدعم أمريكي، تقترب من تحقيق انفراجة في المفاوضات خلال الأيام المقبلة، رغم التحديات مثل ملف الأسرى والظروف الصحية للمحتجزين.

وأضاف أن الاتفاق سيكون تدريجيًا ومؤقتًا، يركز على إدخال الشاحنات الإنسانية وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بعيدًا عن المناطق السكنية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، على أن خبرة المفاوض المصري وكفاءته في التعامل مع التفاصيل المعقدة ستضمن تقدمًا ملموسًا، مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق الهدنة وحماية المصالح الفلسطينية.