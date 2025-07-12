كتب- نشأت علي:

أصدرت وزارة الشؤون النيابية، بيانًا صحفيًا بشأن حصاد عمل الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 5 إلى 12 يوليو 2025، والذي شهد نشاطًا ملحوظًا للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

شارك الوزير في عدد من الجلسات التشريعية والاجتماعات البرلمانية، إلى جانب لقاءات سياسية ومجتمعية مهمة عكست التوجهات الحكومية نحو دعم مسارات الإصلاح التشريعي وتعزيز التواصل مع القوى المجتمعية والشبابية.

الأحد 6 يوليو

حضر المستشار محمود فوزي جلسة عامة بمجلس النواب، بحضور نائب رئيس الوزراء، لمناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، في إطار الجهود الرامية لتطوير المنظومة الصحية.

كما حضر الوزير اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم، لمناقشة تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وواصل الوزير نشاطه البرلماني بالمشاركة في اجتماع لجنة الشباب والرياضة، الذي ناقش تعديلات على قانون الرياضة، بحضور وزير الشباب والرياضة، ضمن جهود تطوير البيئة التشريعية للقطاع الرياضي.

وفي إطار دعم المؤسسات القضائية، التقى المستشار فوزي بالمستشار أسامة شلبي لتهنئته بتوليه رئاسة مجلس الدولة، مؤكدًا على أهمية المجلس في ضمان الحقوق الدستورية وضبط الصياغات التشريعية.

جلسة الاثنين ٧ يوليو

كما شارك الوزير في جلسات النواب، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، حيث تم إقرار تعديل قانون المهن الطبية نهائيًا و شهد المجلس الموافقة من حيث المبدأ على تعديل قانون التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم، ضمن خطوات الإصلاح التربوي والتعليمي.

وفي سياق تعزيز التواصل السياسي، عقد الوزير لقاءً مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تناول خلاله أولويات الأجندة التشريعية والتعاون بين الحكومة والنواب.

جلسة الثلاثاء ٨ يوليو

حضر الوزير جلسة عامة لمجلس النواب، تم خلالها الموافقة النهائية على تعديل قانون التعليم وتعديل قانون الرياضة، بحضور الوزراء المعنيين، في خطوة تشريعية مهمة على طريق إصلاح المنظومتين التعليمية والرياضية.

وألقى المستشار فوزي كلمة الحكومة في ختام دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الثاني، مؤكدًا: "عملنا معًا جاءَ حافلاً بالإنجازِ كماً وكيفاً، زاخراً بالجهد والعطاء، عامراً بالأداء البرلماني الجاد المستنير. والحكومة لم تكن لتنجز بمفردها دون التعاون المثمر مع المجلس."

كما أشار إلى دور القيادة السياسية قائلًا: "نعمل معًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود مسيرة الوطن بثبات نحو التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة على أُسس من العدالة."

وفي إطار المتابعة الفورية للأحداث، حضر الوزير الاجتماع العاجل للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة حريق سنترال رمسيس، بحضور وزير الاتصالات، في تأكيد على أهمية استقرار البنية التحتية الرقمية.

الخميس الموافق 10 يوليو:

شارك المستشار محمود فوزي في فعالية إطلاق معسكر "صحح مفاهيمك"، الذي ينظمه اتحاد "بشبابها"، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية.

أكد الوزير خلال كلمته أن: "نعيش عصراً تتقاطع فيه الحضارات وتتباين فيه المفاهيم، ونحن في أمسّ الحاجة إلى فهم ديني عميق يجمع بين الثوابت ومتطلبات العصر."

كما شدد على الدور المحوري للشباب قائلا: "الشباب هم مستقبل مصر وسواعدها، والحكومة، بتوجيهات القيادة السياسية، تعتبر دعمهم استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ضمن رؤية مصر 2030."