هبوط أرضي بخط صرف صحي أسفل كوبري التجنيد بجسر السويس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عن حدوث هبوط أرضي بخط صرف صحي قطر ٦٠٠ مم اسفل كوبري التجنيد بمنطقة جسر السويس.

وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الهبوط، تم الدفع بفرق الاصلاح والصيانة بموقع الهبوط مع التأمين الكامل لموقع العمل، والبدء في أعمال الكشف عن أسباب الهبوط ،لمباشره أعمال الاصلاح

وأشارت الشركه أن أعمال الإصلاح لن تأثرعلى تقديم خدمات الصرف الصحي لوجود خط صرف صحي بديل بتلك المنطقة.