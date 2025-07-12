شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

موعد إجازة 23 يوليو لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

يتطلع العديد من العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إلى معرفة موعد إجازة 23 يوليو 2025، في ظل حرصهم على الاستفادة من فترات الراحة الرسمية.

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إطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

طلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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التموين: تحديث وتأكيد رقم التسجيل الضريبي على السجل التجاري إلكترونيًا

أتاح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة تحديث وتأكيد رقم التسجيل الضريبي على السجل التجاري إلكترونيًا ضمن منظومة تحديث بيانات السجل التجاري.

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النقل تطالب بعدم التعدي على مسار الأتوبيس الترددي: ننسق بشأن مخالفة رادعة

ناشدت وزارة النقل المواطنين، ضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي والمتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الأخرى للطريق.

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السيسي يصل غينيا الاستوائية للمشاركة في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

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بث تجريبي.. إطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة المصرية

أعلنت وزارة الثقافة، عن انطلاق البث التجريبي لموقعها الإلكتروني الجديد عبر الرابط، www.moc.gov.eg، وذلك في خطوة تهدف إلى تقديم محتوى ثقافي عصري، وتوفير خدماتها وبرامجها بشكل ميسر وسهل الوصول، في إطار سعيها المستمر لتطوير بنيتها الرقمية وتعزيز قنوات التواصل مع الجمهور.

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1500 جنيه.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة والتي تأتي بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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طلب إحاطة عاجل بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال وغياب آليات الحماية

تقدّمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى وزير العمل، بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال في مصر، وتزايد الانتهاكات المرتبطة بتشغيلهم في سن مبكرة وفي بيئات عمل خطرة، ما يُشكّل تهديدًا مباشرًا لحقوقهم الصحية والتعليمية والإنسانية.

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حرارة 42 ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الارتفاع في درجات الحرارة مستمر على أغلب المحافظات، لافتة إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة.

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حقيقة نشوب حريق بمتحف ركن فاروق بحلوان.. السياحة تكشف التفاصيل

نفت وزارة السياحة والآثار، صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق بمتحف ركن فاروق بمنطقة حلوان، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأن المتحف آمن تمامًا ولم يتعرض لأي أضرار أو حرائق.

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