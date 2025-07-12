كتبت- داليا الظنيني:

أكد اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي، أن مصر تلعب دورًا محوريًا في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تأثيرها لا يقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل يمتد إلى الأبعاد الدبلوماسية والاقتصادية أيضًا.

وقال خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على قناة "القاهرة الإخبارية": "دور مصر تاريخي ورئيسي، ولا تقوم به سعياً وراء مصالح ضيقة، رغم ما تتحمله من تبعات وتحديات كبيرة".

وأضاف هلال أن مصر تسعى جاهدة إلى تخفيف التوترات في المنطقة عبر الوساطة النشطة، موضحًا أن هدفها الأساسي يتمثل في تحقيق السلام العادل والدائم.

وأشار إلى أن الجهود المصرية تركز حاليًا على التوصل إلى اتفاقيات تضمن وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى إطلاق مرحلة إعادة الإعمار.

وتابع: "لا يقتصر دور مصر على المفاوضات، بل يشمل أيضًا بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة وتقديم حلول عملية تعيد الاستقرار إلى القطاع المحاصر".

كما أكد الخبير الاستراتيجي أن مصر لم تتخلَ عن دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ، مستذكرًا مشاركتها العسكرية في حروب 1948 و1967 و1973، فضلاً عن جهودها المتواصلة لاحتواء الأزمات.

وأوضح أن التحديات الحالية تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا، قائلاً: "مصر تعمل على تغيير المفاهيم الخاطئة وتوحيد الرؤى لصالح الشعب الفلسطيني".

وشدد هلال على أن مصر لن تتراجع عن دورها القيادي في إحلال السلام، قائلاً: "التركيز الآن ينصب على الاتفاقيات العملية التي توقف المعاناة وتفتح الطريق أمام إعمار غزة وتحقيق مستقبل آمن لأهلها".