كتبت- داليا الظنيني:

قال اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، إن ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن التغيرات المناخية يُعد أحد العوامل الرئيسية التي تُسهم في تفاقم الحرائق عالميًا.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أضاف عبد القادر أن التدخل البشري السلبي، مثل الصناعات التي تؤثر على المناخ، يزيد من تهيئة البيئة للحرائق، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تظهر بوضوح في مناطق مختلفة مثل سوريا، لكنه أكد أن معدلات الحرائق في مصر تظل ضمن الحدود الطبيعية.

تابع اللواء ممدوح عبد القادر، أن الحرائق في محافظات مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية قد تبدو كثيفة في نظر الجمهور، لكنها لا تُشكل زيادة غير عادية مقارنة بحجم الدولة التي تضم 27 محافظة.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يجعل الأماكن أكثر عرضة للاشتعال بسبب أي شرارة بسيطة، مُضيفًا مثالاً عن السيارات التي تصبح ساخنة جدًا في الشمس، مما يجعلها قابلة للحريق بسهولة عند وجود مؤثر خارجي، مؤكدًا أن هذا العامل المناخي يُعد سببًا رئيسيًا وليس الوحيد وراء الحرائق.

أكد مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، أن التعامل مع الحرائق يتطلب هدوءًا ووعيًا أكبر، خاصة في ظل التغيرات المناخية غير المسبوقة التي تؤثر على العالم.

وأضاف اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، أن من حق الجمهور أن يطرح تساؤلات حول أسباب هذه الحرائق وأن يتلقى إجابات واضحة، مشددًا على أهمية تعزيز إجراءات الحماية المدنية.

وأكد مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، على ضرورة الاستعداد الدائم لمواجهة مثل هذه التحديات، مع الدعوة إلى التقليل من التأثيرات البشرية السلبية على البيئة للحد من الحرائق مستقبلًا.