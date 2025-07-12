كتب- عمرو صالح:

يعقد مساء غدًا الأحد اللقاء التشاوري الثالث لتحالف الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمقر حزب الجبهة الوطنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وكان حزب الجبهة الوطنية، قد أعلن أسماء مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ، على القائمة الوطنية من أجل مصر، وهم:

ياسر السيد عبدالمقصود علي – محافظة القاهرة.

يوستينا رامي جورج سعيد – محافظة القاهرة.

هيثم محمد علي العواضي – محافظة الدقهلية.

عادل مأمون إسماعيل عثمان – محافظة الغربية.

أحمد سمير حامد الحمامصي – محافظة الجيزة.

حسام سعيد عبدالفتاح علي – محافظة الجيزة.

محمد صلاح الدين محمد البدري – محافظة المنيا.

أحمد مصطفى محمد عدلي – محافظة سوهاج.

وفاء محمد رشاد خلف الله عابدين – محافظة قنا.

جلال عبدالله عبدالعزيز عمر – محافظة الشرقية.

فايز إبراهيم محمد أحمد – محافظة شمال سيناء.

داليا سعد يوسف أحمد - محافظة الإسماعيلية.

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