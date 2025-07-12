كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الشركة المصرية للاتصالات تقوم حاليًا بأعمال تركيب 4 كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالسنترالات المجاورة لسرعة عودة الخدمة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة، محيط سنترال رمسيس بشارع الجمهورية نطاق حي الأزبكية.

وأكد بيانٍ صحفي صادرٍ عن محافظة القاهرة، أن شركة المقاولون العرب تواصل العمل على إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقالت المحافظة، إن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يواصل متابعته لموقع حريق مبنى سنترال رمسيس بشارع الجمهورية نطاق حي الأزبكية.

وتابع البيان: أن محافظ القاهرة شدد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي للقائمين على عمليات الإصلاح، وتوفير ما قد يحتاجونه من أدوات أو عمال، وتسهيل استخراج تصاريح الحفر والتنسيق مع باقي شركات المرافق عند الحفر.

وأشار البيان إلى أن محافظ القاهرة شكل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى السنترال من الحريق الذي نشب به.

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