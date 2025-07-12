بدء عودة الوحدات بمحطة كهرباء الشباب المركبة بالإسماعيلية

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس أشرف يوسف رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، إنه يجرى حاليًا إجراء اختبارات لكل أجهزة الوقاية بمحطة توليد كهرباء الشباب المركبة استعدادًا لإدخال الوحدات إلى الخدمة تدريجيًا بعد التأكد من سلامتها.

وأضاف "يوسف"، لمصراوي أن المحطة بخير ولا توجد أية أعطال بأي وحدة وما يحدث الآن يهدف للاطمئنان على الوقايات بالمحطة تمهيدًا لتشغيل الوحدات.

وأكد أن المهندس جابر دسوقي والمهندس محمود النقيب يتابعان من داخل المحطة إجراءات دخول الوحدات إلى الخدمة.